Así serán los 45 debates de prefecturas y alcaldías para las Elecciones Seccionales

Las próximas elecciones se realizarán el 29 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el reglamento para la organización de debates para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Los documentos establecen lineamientos para la realización de 45 debates correspondientes a dignidades locales: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías.

Los debates se desarrollarán del 12 al 26 de noviembre de 2026.

La dinámica se dividirá en cuatro ejes

Los encuentros se estructurarán en cuatro ejes temáticos definidos por el Comité Nacional de Debates Electorales.

En el primer y cuarto eje, las preguntas serán realizadas por los candidatos, para abordar problemáticas de su realidad y de su cercanía con los territorios.

En el segundo y tercer eje, las preguntas serán planteadas por el Comité Nacional de Debates, sobre asuntos de interés público.

Las Elecciones Seccionales y del CPCCS se realizarán el domingo 29 de noviembre de 2026.