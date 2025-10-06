La Contraloría retoma la emisión de los informes de favorabilidad previo a contrataciones públicas

La Contraloría es el ente encargado de emitir los informes de pertinecia y favorabilidad.

La Contraloría General del Estado volverá a emitir, desde este lunes 6 de octubre del 2025, los informes de pertinecia y favorabilidad previo a realizar contrataciones públicas.

El ente de control había dejado de emitir el informe técnico desde el 27 de junio, cuando entró en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

En esa Ley se derogó el artículo 22.1 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que exigía a las entidades contratantes solicitar un informe técnico a la Contraloría antes de iniciar cualquier procedimiento contractual.

Sin embargo, esta disposición quedó sin efecto luego de que en septiembre de este año, la Corte constitucional declaró que la Ley Orgánica de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas son inconstitucionales, "por vulnerar la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática".

"En materia de contratación pública, la Corte Constitucional dispuso el retorno al marco normativo anterior a la LOIP, por lo que las entidades contratantes deberán solicitar nuevamente el informe de pertinencia y favorabilidad", señaló la Contraloría General.

La Corte Constitucional precisó que todos los procesos precontractuales iniciados antes de la publicación de la sentencia deben concluir conforme las reglas de la Ley de Integridad Pública. Mientras que, a partir del lunes 6 de octubre, las instituciones deberán observar la normativa que estaba vigente antes de las reformas.

El procedimiento para solicitar los informes de pertinencia y favorabilidad es el mismo que seguían las instituciones antes de las enmiendas legales, a través de los servicios en línea del portal www.contraloria.gob.ec.