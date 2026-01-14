Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Cpccs designa Comisión Ciudadana para el concurso de selección de Fiscal General

La comisión estará conformada por representantes de la ciudadanía y delegados de las funciones del Estado. 

El CPCCS designó a los integrantes de comisión ciudadana para el concurso de Fiscal General.

Patricia Armijo

Actualizada:

14 ene 2026 - 12:41

Luego de nueve meses de retraso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó este miércoles 14 de enero de 2026 a la Comisión Ciudadana para la desginación del Fiscal General del Estado.

A través de un sorteo público, el CPCCS definió las 10 personas que llevarán a cabo el concurso de méritos y oposición para elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público, por ahora con Carlos Alarcón a la cabeza.

La Comisión está conformada por: 

Representantes de las Funciones del Estado

  • Ejecutiva: María Belén Toca Mena (Suplente: David Eduardo Flores Brandt)
  • Legislativa: Daniel Caicedo de Los Rios (Suplente: Silvana Mariuxi Caicedo Verde Soto) 
  • Judicial: Natalia De Jesús Guarnizo Condolo (Suplente: Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés)
  • Electoral: Tayron Michael Valarezo Eras (Suplente: Maribel Del Rocío Baldeón Andrade)
  • De transparencia: Pamela Teresa Garay Mateo (Suplente: Carlos Andrés Guerrero Arízaga)

Representantes ciudadanos

  • Wellington Amado Andachi Trujillo  
  • Cynthia Alexandra Jacho Tipán 
  • Hugo Vicente Ludeña Eras 
  • Zoila Amada Echeverría Zambrano 
  • Cristian Santiago Arpi Tapia 

Suplentes:

  • Ericka Katherine Aguaguiña Moposita 
  • Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira 
  • María Belén Chacón Cárdenas 
  • José Antonio Núñez Chávez 
  • Marcela Gladys Estrada Paredes 

Tras la elección, el CPCCS procederá a la  posesión oficial de los seleccionados. Posteriormente, los integrantes deberán elegir a sus autoridades: la presidencia recaerá en un representante de la ciudadanía y la vicepresidencia será ocupada por un delegado estatal. El secretario será designado de una terna presentada por la presidencia del CPCCS.

La designación de Fiscal General se debe hacer a través de una Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso de méritos y oposición

