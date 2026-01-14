Cpccs designa Comisión Ciudadana para el concurso de selección de Fiscal General

El CPCCS designó a los integrantes de comisión ciudadana para el concurso de Fiscal General.

Luego de nueve meses de retraso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó este miércoles 14 de enero de 2026 a la Comisión Ciudadana para la desginación del Fiscal General del Estado.

A través de un sorteo público, el CPCCS definió las 10 personas que llevarán a cabo el concurso de méritos y oposición para elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público, por ahora con Carlos Alarcón a la cabeza.

La Comisión está conformada por:

Representantes de las Funciones del Estado

Ejecutiva : María Belén Toca Mena (Suplente: David Eduardo Flores Brandt)

: María Belén Toca Mena (Suplente: David Eduardo Flores Brandt) Legislativa : Daniel Caicedo de Los Rios (Suplente: Silvana Mariuxi Caicedo Verde Soto)

: Daniel Caicedo de Los Rios (Suplente: Silvana Mariuxi Caicedo Verde Soto) Judicial : Natalia De Jesús Guarnizo Condolo (Suplente: Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés)

: Natalia De Jesús Guarnizo Condolo (Suplente: Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés) Electoral : Tayron Michael Valarezo Eras (Suplente: Maribel Del Rocío Baldeón Andrade)

: Tayron Michael Valarezo Eras (Suplente: Maribel Del Rocío Baldeón Andrade) De transparencia: Pamela Teresa Garay Mateo (Suplente: Carlos Andrés Guerrero Arízaga)

Representantes ciudadanos

Wellington Amado Andachi Trujillo

Cynthia Alexandra Jacho Tipán

Hugo Vicente Ludeña Eras

Zoila Amada Echeverría Zambrano

Cristian Santiago Arpi Tapia

Suplentes:

Ericka Katherine Aguaguiña Moposita

Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira

María Belén Chacón Cárdenas

José Antonio Núñez Chávez

Marcela Gladys Estrada Paredes

Tras la elección, el CPCCS procederá a la posesión oficial de los seleccionados. Posteriormente, los integrantes deberán elegir a sus autoridades: la presidencia recaerá en un representante de la ciudadanía y la vicepresidencia será ocupada por un delegado estatal. El secretario será designado de una terna presentada por la presidencia del CPCCS.

La designación de Fiscal General se debe hacer a través de una Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso de méritos y oposición.