Cpccs designa Comisión Ciudadana para el concurso de selección de Fiscal General
La comisión estará conformada por representantes de la ciudadanía y delegados de las funciones del Estado.
El CPCCS designó a los integrantes de comisión ciudadana para el concurso de Fiscal General.
14 ene 2026 - 12:41
Luego de nueve meses de retraso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó este miércoles 14 de enero de 2026 a la Comisión Ciudadana para la desginación del Fiscal General del Estado.
A través de un sorteo público, el CPCCS definió las 10 personas que llevarán a cabo el concurso de méritos y oposición para elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público, por ahora con Carlos Alarcón a la cabeza.
La Comisión está conformada por:
Representantes de las Funciones del Estado
- Ejecutiva: María Belén Toca Mena (Suplente: David Eduardo Flores Brandt)
- Legislativa: Daniel Caicedo de Los Rios (Suplente: Silvana Mariuxi Caicedo Verde Soto)
- Judicial: Natalia De Jesús Guarnizo Condolo (Suplente: Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés)
- Electoral: Tayron Michael Valarezo Eras (Suplente: Maribel Del Rocío Baldeón Andrade)
- De transparencia: Pamela Teresa Garay Mateo (Suplente: Carlos Andrés Guerrero Arízaga)
Representantes ciudadanos
- Wellington Amado Andachi Trujillo
- Cynthia Alexandra Jacho Tipán
- Hugo Vicente Ludeña Eras
- Zoila Amada Echeverría Zambrano
- Cristian Santiago Arpi Tapia
Suplentes:
- Ericka Katherine Aguaguiña Moposita
- Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira
- María Belén Chacón Cárdenas
- José Antonio Núñez Chávez
- Marcela Gladys Estrada Paredes
Tras la elección, el CPCCS procederá a la posesión oficial de los seleccionados. Posteriormente, los integrantes deberán elegir a sus autoridades: la presidencia recaerá en un representante de la ciudadanía y la vicepresidencia será ocupada por un delegado estatal. El secretario será designado de una terna presentada por la presidencia del CPCCS.
La designación de Fiscal General se debe hacer a través de una Comisión Ciudadana de Selección, que llevará a cabo el concurso de méritos y oposición.
