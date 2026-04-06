Cpccs inicia fase de impugnación para designar vocales del Consejo de la Judicatura

El Cpccs dio inicio a la fase de impugnación de la terna para vocales del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dio inicio a la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana de la terna para vocales del Consejo de la Judicatura, este lunes 6 de abril de 2026.

El Cpccs dispuso que esta fase se realice entre el 6 y el 10 de abril de 2026, de 08:30 a 17:00.

Las impugnaciones se recibirán solo de manera presencial en la oficina de Quito, en la avenida Amazonas N35-181 y Japón. Mientras que en las provincias los documentos serán recibidos en las delegaciones provinciales del Cpccs.

Cualquier persona u organización puede presentar una impugnación a cualquier miembro de la terna. Estas son las causales que se admiten:

Cuando se considere que los postulantes no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios

Falta de probidad o idoneidad

Se encuentren incursos en alguna de las inhabilidades o prohibiciones

Hubieren omitido y/o alterado información relevante para postular al cargo

Requisitos de las impugnaciones

Las impugnaciones deben presentarse con los siguientes requisitos obligatorios:

Nombres y apellidos de la persona natural o representante legal de la persona jurídica que presenta la impugnación

Copia del documento de identidad de la persona natural y nombramiento del representante legal de la organización que presenta la impugnación

​Nombres y apellidos de la o el postulante contra quien se dirige la impugnación

Determinación y fundamentación de las causales de impugnación en las que estuviere inmerso el postulante

Documentos de soporte en originales o copias legalmente certificadas que reúnan los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia, lealtad y veracidad

Dirección electrónica para recibir notificaciones

Fecha y firma de responsabilidad

La terna quedó conformada por Mercedes Johanna Caicedo Aldaz, Ramón Antonio Echaíz Lavayen y Paquita Marjoe Chiluiza Jácome.

Este proceso se cumple en el Cpccs a pesar del habeas data que fue concedido a favor de Alexandra Villacís, vocal suplente de la Judicatura, quien reclama el cargo de presidenta encargada de la Judicatura tras la salida de Mario Godoy.

En la sentencia, la jueza dispone que el Ministerio de Trabajo corrija el presunto impedimento que tenía Villacís en el Servicio de Rentas Internas (SRI) para asumir el cargo de vocal en la Judicatura.

Sin embargo, Villacís asegura que la sentencia no se ha cumplido. La Judicatura está presidida de forma interina por Damián Larco, quien está en el cargo tras la destitución de Godoy.