CNE envía a la Corte Constitucional propuesta de Noboa para restar funciones al Cpccs

El Consejo Nacional Electoral (CNE) envió a la Corte Constitucional la propuesta del presidente Daniel Noboa para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la facultad de designar autoridades.

La decisión fue dispuesta por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, durante la sesión realizada la tarde de este lunes 6 de abril de 2026. El organismo electoral resolvió no pronunciarse sobre el contenido y limitarse a remitir el documento.

La iniciativa plantea una enmienda constitucional para reducir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, especialmente en lo relacionado con la selección de autoridades como el Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, Defensor Público, miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Superintendentes.

Sin embargo, la consejera Elena Nájera advirtió que el CNE no tendría competencia para enviar esta propuesta, ya que —según explicó— ese trámite le corresponde directamente al Ejecutivo.

Nájera señaló que debería ser la Presidencia de la República la que remita el documento a la Corte Constitucional y, posteriormente, que la respuesta llegue oficialmente al organismo electoral.

Ahora será la Corte Constitucional la que deberá analizar la propuesta y definir si el proceso planteado por el Gobierno puede continuar bajo la propuesta del presidente Noboa.