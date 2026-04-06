Referéndum, ‘muerte cruzada’... las elecciones que han marcado la era de Atamaint en el CNE

los procesos más importantes durante la gestión de Diana Atamaint

El 20 de noviembre de 2018, Diana Atamaint fue elegida presidenta del CNE, mientras Enrique Pita asumió la vicepresidencia.

Su designación se dio en un momento clave, ya que el organismo debía organizar las elecciones seccionales de 2019 y el proceso para elegir a los miembros del Cpccs mediante voto popular. Un período marcado por constantes elecciones

Desde entonces, el país ha vivido varios procesos electorales entre 2019 y 2026, incluyendo elecciones presidenciales, comicios locales, consultas populares y procesos extraordinarios.

Este periodo ha estado marcado por decisiones políticas importantes y eventos inéditos como la muerte cruzada, que obligó a convocar elecciones anticipadas.

Las elecciones presidenciales más importantes

En 2021, Guillermo Lasso ganó la Presidencia en segunda vuelta frente a Andrés Arauz.

Luego, en 2023, tras la aplicación de la muerte cruzada, se realizaron elecciones anticipadas en las que Daniel Noboa fue elegido presidente para completar el periodo presidencial.

Posteriormente, en 2025, Ecuador volvió a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas para el periodo 2025-2029.

Elecciones locales y del Cpccs

En 2019, los ecuatorianos eligieron alcaldes, prefectos, concejales y vocales parroquiales. Además, por primera vez se votó directamente por los integrantes del Cpccs.

En 2023, se repitió este proceso junto con un referéndum impulsado por el Gobierno de ese entonces.

Elecciones adelantadas por riesgo climático

El CNE también decidió adelantar las elecciones seccionales previstas para 2027 y fijarlas para el 29 de noviembre de 2026.

La razón principal fue prevenir posibles complicaciones logísticas por el Fenómeno de El Niño.

Consultas populares que marcaron el debate

Durante este periodo también se realizaron varias consultas populares. En 2018, el gobierno de Lenín Moreno impulsó un referéndum sobre temas como la reelección indefinida.

En 2023, una nueva consulta promovida por Guillermo Lasso fue rechazada en las urnas en la mayoría de preguntas. Las votaciones durante el gobierno de Noboa

En 2024, el presidente Daniel Noboa impulsó otra consulta enfocada en temas de seguridad y reformas legales, donde el Gobierno logró el respaldo en la mayoría de preguntas.

Mientras tanto, en noviembre de 2025, otra consulta abordó temas polémicos como bases militares extranjeras y reducción de asambleístas, donde el No ganó en varias de las preguntas principales.

Un periodo electoral intenso

La gestión de Diana Atamaint ha coincidido con uno de los periodos de mayor actividad electoral en Ecuador, con votaciones frecuentes y decisiones políticas que han llevado varias veces a los ciudadanos a las urnas.

Este escenario ha convertido al CNE en un actor clave en la organización de elecciones y el desarrollo del crecimiento democrático del país.