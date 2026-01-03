Rafael Correa arremete contra Daniel Noboa tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Luego de los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Nicolás Maduro, se produjo un cruce de palabras entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa, a través de redes sociales.

Noboa reaccionó inicialmente con un mensaje en el que celebró el golpe al régimen venezolano y envió un respaldo directo al pueblo de ese país.

“A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. Al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”, escribió el Mandatario.

La respuesta de Rafael Correa no tardó en llegar. El exmandatario cuestionó duramente a Noboa y rechazó cualquier justificación a una intervención extranjera. “El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido”, señaló.

"Tú eres el que roba elecciones, viola embajadas, miente, saquea, secuestra y tortura. Tu alma de vasallo es una traición a la Patria Grande. Sin embargo, en tu descargo, tu servilismo se entiende porque tu verdadera patria -si tienes alguna- es Estados Unidos", agregó Correa en X.

Ante esas declaraciones, Noboa volvió a pronunciarse con un tono aún más confrontativo. El jefe de Estado responsabilizó a Correa de haber permitido la expansión del narcotráfico durante su gobierno y cuestionó su permanencia fuera del país.

“Mi Patria es el Ecuador, por el cual me he jugado la vida una y otra vez. Yo enfrento los problemas, tú huyes de ellos”, expresó el Jefe de Estado de Ecuador

"Pronto, con pruebas, le mostraremos al país cómo tú, tu gente y un sector de la banca están coludidos en destruir a un país que ya no te necesita y te rechaza. Terminarás como Noriega y Maduro, anota. Es una promesa", añadió Noboa.