Rafael Correa arremete contra Daniel Noboa tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela
Luego de los ataques de Estados Unidos en Venezuela, se produjo un cruce de palabras entre el presidente Daniel Noboa y Rafael Correa.
Daniel Noboa y Rafael Correa protagonizaron un cruce de mensajes tras detención de Nicolás Maduro
03 ene 2026 - 10:50
Luego de los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Nicolás Maduro, se produjo un cruce de palabras entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el expresidente Rafael Correa, a través de redes sociales.
Noboa reaccionó inicialmente con un mensaje en el que celebró el golpe al régimen venezolano y envió un respaldo directo al pueblo de ese país.
“A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente. Al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”, escribió el Mandatario.
La respuesta de Rafael Correa no tardó en llegar. El exmandatario cuestionó duramente a Noboa y rechazó cualquier justificación a una intervención extranjera. “El único criminal narco eres tú. Justificar la agresión a un país soberano y latinoamericano demuestra tu pequeñez en todo sentido”, señaló.
"Tú eres el que roba elecciones, viola embajadas, miente, saquea, secuestra y tortura. Tu alma de vasallo es una traición a la Patria Grande. Sin embargo, en tu descargo, tu servilismo se entiende porque tu verdadera patria -si tienes alguna- es Estados Unidos", agregó Correa en X.
Ante esas declaraciones, Noboa volvió a pronunciarse con un tono aún más confrontativo. El jefe de Estado responsabilizó a Correa de haber permitido la expansión del narcotráfico durante su gobierno y cuestionó su permanencia fuera del país.
“Mi Patria es el Ecuador, por el cual me he jugado la vida una y otra vez. Yo enfrento los problemas, tú huyes de ellos”, expresó el Jefe de Estado de Ecuador
"Pronto, con pruebas, le mostraremos al país cómo tú, tu gente y un sector de la banca están coludidos en destruir a un país que ya no te necesita y te rechaza. Terminarás como Noriega y Maduro, anota. Es una promesa", añadió Noboa.
