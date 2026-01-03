Director de la UAFE de Ecuador afirma que caída de Maduro revelaría financiamiento al correísmo

José Julio Neira, director de la UAFE, señaló que caída de Maduro podría develar vínculos con el correísmo.

El director de la UAFE, José Julio Neira, apuntó que la caída de Nicolás Maduro, en Venezuela, podría destapar un sistema de financiamiento político desde ese país a favor del correísmo en Ecuador.

"Con la caída del régimen de Maduro también cae la red de financiamiento político que operaba desde PDVSA", escribió Neira en sus redes sociales.

Neira apuntó que varias investigaciones revelaron presuntos pagos y contratos vinculados a PDVSA que habrían beneficiado a figuras políticas del correísmo.

Entre ellos menciona al hermano del exvicepresidente Jorge Glas y figuras cercanas a la expresidenciable Luisa González.

Neira también publicó facturas y capturas de pantalla con cifras desde 100 000 a 469 000 dólares por supuestos honorarios por asesoramiento entre PDVSA y Heriberto Glas Espinel, hermano del exvicepresidente preso por corrupción.

También se incluyen procesos de adjudicación de contratos de los Municipios de Manabí y Pichincha. Lo que, según Neira, demuestra una red investigada en Ecuador.

"Se acabó la impunidad. Se empieza a hacer justicia. Nadie está por encima de la ley", añadió Neira en redes sociales.

González refutó estos señalamientos y exigió pruebas de las acusaciones de Neira en redes sociales.

"Desde agosto he exigido a tu… presidente que DEMUESTRE vínculos o financiamientos y sigo esperando porque lo de ustedes es tapar SU CORRUPCIÓN, NARCOTRÁFICO y MUERTE con show", escribió la excandidata presidencial.

Estas palabras fueron respaldadas por el expresidente Rafael Correa que calificó la acusación como "otro bulo" y dijo que se trata de documentos presentados por Daniel Noboa en un debate presidencial que fue un "show".