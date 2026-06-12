Daniel Noboa viaja a Estados Unidos para reforzar cooperación en seguridad

El presidente Daniel Noboa viajó a Estados Unidos para cumplir una agenda enfocada en seguridad.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició este viernes 12 de junio una visita oficial a Estados Unidos con una agenda enfocada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del país.

Como parte de sus actividades, el Mandatario tiene previsto reunirse en la Casa Blanca con Stephen Miller, quien además se desempeña como asesor de Seguridad Nacional, indicó la Secretaría de Comunicación.

Durante el encuentro se analizarán los avances de las acciones conjuntas impulsadas entre ambos países para enfrentar al narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas que afectan a la región.

La reunión también servirá para revisar posibles mecanismos de cooperación y nuevas estrategias orientadas a fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta frente a estructuras delictivas.

Estados Unidos es considerado uno de los principales aliados de Ecuador en áreas como seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas. Por ello, el Gobierno ecuatoriano destaca que este acercamiento busca consolidar una agenda común sustentada en la cooperación, la confianza mutua y el fortalecimiento de los valores democráticos.

Otro puntos de la agenda

Dentro de su agenda internacional, Noboa también concederá una entrevista al medio mexicano TV Azteca. En ese espacio abordará las principales acciones implementadas por su administración para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y la violencia criminal en el país.

Asimismo, expondrá los resultados alcanzados en materia de seguridad y reducción de índices delictivos, además de destacar la importancia de construir alianzas estratégicas con gobiernos aliados para enfrentar amenazas comunes que tienen impacto regional.