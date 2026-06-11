Noboa anuncia que bajará el precio de la cerveza durante el Mundial 2026
El presidente Noboa anunció que se reducirá el impuesto a las bebidas de moderación, incluida la cerveza, durante el Mundial 2026.
El presidente de Ecuador anunció la eliminación del ICE a las bebidas de moderación durante el mundial.
Flickr Presidencia.
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Actualizada:
11 jun 2026 - 10:54
El precio de la cerveza bajará en Ecuador durante el Mundial 2026, así lo anunció el presidente Daniel Noboa este jueves 11 de junio de 2026 durante un evento en El Empalme, provincia de Guayas.
"A todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial", dijo Noboa.
(En desarrollo...)
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