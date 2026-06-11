Noboa anuncia que bajará el precio de la cerveza durante el Mundial 2026

El presidente de Ecuador anunció la eliminación del ICE a las bebidas de moderación durante el mundial.

El precio de la cerveza bajará en Ecuador durante el Mundial 2026, así lo anunció el presidente Daniel Noboa este jueves 11 de junio de 2026 durante un evento en El Empalme, provincia de Guayas.

"A todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial", dijo Noboa.

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