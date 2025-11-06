Daniel Noboa anuncia viaje a Bolivia a la posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira

El presidente Daniel Noboa asistirá al cambio de Mando Presidencial en Bolivia, que se realizará entre el viernes 7 y el sábado 8 de noviembre de 2025. El primer mandatario anunció su asistencia con el objetivo de fortalecer lazos bilaterales y regionales.

Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 203 este jueves 6 de noviembre mediante el cual declaró en comisión de servicios a la comitiva oficial que lo acompañará en este viaje internacional. El documento especifica que la delegación estará conformada únicamente por la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, quien viajará junto al mandatario.

La ceremonia marcará el traspaso de poder del presidente saliente, Luis Arce, al mandatario electo, Rodrigo Paz Pereira. El evento principal se realizará el sábado 8 de noviembre en La Paz, capital boliviana, como parte de las actividades oficiales de la Transmisión de Mando Presidencial – Bolivia 2025.

Noboa y Sommerfeld permanecerán en Bolivia durante el 7 y 8 de noviembre para asistir a los actos protocolares.

El Decreto Ejecutivo 203, en su artículo 3, establece que los viáticos y gastos derivados de los desplazamientos se cubrirán con el presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Además, indica que una comitiva de apoyo adicional será autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia.