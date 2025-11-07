Asamblea Nacional aprobó licencia al presidente Noboa para realizar campaña en la consulta

El presidente Daniel Noboa podrá realizar campaña para promover el Sí en la consulta popular y referéndum.

Con 86 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes, 7 de noviembre de 2025, la licencia temporal solicitada por el presidente Daniel Noboa, quien se ausentará de sus funciones del domingo 9 y el jueves 13 de noviembre.

Durante este período, el Jefe de Estado podrá realizar actividades de difusión y campaña sobre la consulta popular y el referéndum convocados para el 16 de noviembre, sin incurrir en infracción electoral.

La aprobación se sustenta en el artículo 146 de la Constitución de la República del Ecuador, que permite conceder licencia al Presidente por ausencia temporal, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que faculta a la Asamblea a autorizar dicho permiso con mayoría absoluta.

Según la normativa, en caso de ausencia temporal, la Vicepresidenta de la República asumirá las funciones presidenciales durante el lapso de licencia. Argumentos a favor

La moción fue presentada por la asambleísta Lucía Pozo, quien señaló que el Mandatario “explicará directamente al pueblo los objetivos y alcances de la consulta y el referéndum”.

Además, destacó el carácter cercano del presidente Noboa. “Tenemos un Presidente de territorio, que dialoga con la gente y no se esconde tras las paredes de Carondelet”, afirmó Pozo.

El texto de la resolución será notificado al Presidente de la República, a la Vicepresidenta y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) para su ejecución.

Con esta licencia aprobada, el presidente Noboa tendrá cinco días para recorrer el país y exponer los fundamentos de la consulta, que incluye temas relacionados con seguridad, justicia y reformas institucionales.