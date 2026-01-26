Gobierno de Daniel Noboa señala que no se ha dispuesto cambios en la cúpula militar de Ecuador

Daniel Noboa no ha dispuesto cambios en la cúpula militar

La Presidencia del Ecuador informó la tarde de este lunes 26 de enero que el Gobierno no ha dispuesto cambios en la cúpula militar del país.

En un comunicado se indicó que el presidente, Daniel Noboa, no ha ordenado cambios en las Fuerzas Armadas y su constitución se mantiene conforme la última designación de autoridades.

Esto es: el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas continúa presidido por Henry Santiago Delgado Salvador.

El general del Ejército, John Eduardo Miño Razo sigue el mando como Comandante General de la Fuerza Terrestre.

El Comandante General de la Armada, continúa siendo el almirante Ricardo Manuel Unda Serrano.

Finalmente, el Comandante de la Fuerza Aérea sigue presidida por Mauricio Xavier Salazar Machuca.

Desde el Gobierno se recordó que estas "autoridades militares han demostrado contar con la formación, el compromiso y la trayectoria necesaria para liderar las Fuerzas Armadas".