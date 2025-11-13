Daniel Noboa cierra la campaña por el Sí en Guayaquil; en Quito hubo cierre de campaña por el No

El presidente Daniel Noboa cumplió sus últimas actividades de campaña este jueves 13 de noviembre del 2025. La agenda del Primer Mandatario incluyó encuentros ciudadanos en Guayaquil y un evento final programado en Machala a tres días de la jornada electoral de la consulta popular y referéndum.

Noboa, con la licencia otorgada por la Asamblea, asistió a dos conversatorios en Guayaquil. El primero fue en el Instituto Tecnológico Argos, en el sector Sopeña, al sur, donde se reunió con alrededor de 300 mujeres emprendedoras. En la tarde, en cambio, se reunió con más de 450 jóvenes.

El escenario de la cita fue el Instituto Bolivariano, en el norte de Guayaquil. También participaron líderes barriales. Allí habló sobre temas de seguridad, economía e inversión, e hizo un llamado a votar “Sí” en la consulta popular.

En horas de la tarde se programó un evento a Machala. Los representantes del movimiento ADN se desplazaron hasta esa ciudad para participar en el evento.

El cierre de campaña por el No

Organizaciones sociales y movimientos políticos como la Conaie, la UNE y la FEUE organizaron eventos para el cierre de la campaña por el No. Con pancartas, letreros, gritos y consignas, decenas de simpatizantes se agruparon para promover el No en la consulta popular y referéndum.

En el parque El Arbolito y en los exteriores de la Universidad Central se reunieron con la finalidad de cerrar promoviendo el No en la jornada del domingo. La lluvia que cayó en el norte de la capital complicó los eventos programados.