María José Pinto asume como presidenta temporal de Ecuador ante licencia de Daniel Noboa

María José Pinto, actual vicepresidenta de Ecuador, asumió temporalmente la Presidencia de la República durante la campaña por el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre, en reemplazo del mandatario Daniel Noboa. Pinto firmó dos decretos como presidenta por ausencia temporal de Noboa.

Pinto asumió sus funciones como presidenta reemplazante luego que la Asamblea Nacional concedió licencia a Noboa para hacer campaña por sus propuestas desde el 9 al 13 de noviembre.

En este lapso, Pinto lo reemplaza temporalmente. De hecho, la presidenta encargada firmó su primer decreto ejecutivo como tal, respecto al margen de utilidad de las gasolineras. Y luego el segundo decreto sobre la suspensión de la jornada en Ambato.

Pinto, de 39 años, asumió el encargo y entró en la lista de mujeres que han llegado a la Vicepresidencia y ejercieron funciones presidenciales o vicepresidenciales. Entre las mujeres que han sido vicepresidentas están Rosalía Arteaga, María Alejandra Vicuña, María Alejandra Muñoz y Verónica Abad. Esta última tuvo un capítulo de confrontaciones con Noboa.

La ausencia de Noboa se ampara en el artículo 146 de la Constitución, que regula las licencias del primer mandatario.