Daniel Noboa compara cifras de cómo recibió el país en 2023 y cómo está al cierre del 2025

Daniel Noboa recibió la dirección del Ecuador con un gobierno de transición tras la muerte cruzada dictada por el expresidente Guillermo Lasso, que duró un año y medio, entre noviembre del 2023 y mayo del 2025.

Tras este periodo Noboa, se lanzó por la reelección y en abril los ecuatorianos en las urnas le dieron el apoyo. Se posesionó en mayo del 2025 tras ganar la Presidencia.

A dos años de haber llegado al poder Noboa enfrentó un duro revés en las urnas al perder una consulta popular y referendo que pretendía cambiar la Constitución Política del Estado aprobada en 2028.

Pese a esta derrota Noboa compartió las cifras, que según el han marcado su gestión durante dos años, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Según la Presidencia el riesgo país en Ecuador en dos años ha disminuido 1 238 puntos y en la actualidad se ubica en 677 puntos.

La inflación durante estos dos años de gobierno de Noboa se ha reducido en 0.69% y en noviembre del 2025 la inflación anual se ubica en 1.24%.

Según el Gobierno la pobreza también ha tenido una reducción de 27% a 24%.

Por su parte, Noboa resalta el crecimiento en áreas como reinserción escolar, entrega de becas, capacidad de generación eléctrica como las hidroeléctricas Paute-Mazar.

También el incremento de las reservas internacionales y los depósitos bancarios a nivel nacional.

Crecimiento económico y reto en salud

En septiembre de 2025, la economía registró un crecimiento interanual de 4,8%, impulsado por la recuperación de los sectores de servicios, manufactura, comercio, y petróleo y minas.

Bajo el acuerdo crediticio con el FMI, ascendente a 5 000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028) para cuadrar las cuentas públicas, Noboa ha tomado medidas impopulares de ajuste fiscal: alzó el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 15%, redujo el subsidios a las gasolinas más consumidas y lo eliminó para el diésel, recortó el número de ministerios y anunció el despido de 5 000 funcionarios.

Noboa ha logrado ordenar las cuentas públicas, pero ha recibido duras críticas por no solucionar, entre otros, la crisis en el sector de la salud.

Ecuador se enfrenta a una crisis de salud que ha impulsado compras masivas de emergencia por la falta de medicinas en hospitales públicos; crisis que se ha extendido a las casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.