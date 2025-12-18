Daniel Noboa designa a Andrea González como Embajadora de Ecuador en Bélgica

El presidente Daniel Noboa designó a Andrea González Nader, excandidata presidencial por el Partido Sociedad Patriótica, como la nueva embajadora de Ecuador en Bélgica.

La designación se confirmó este jueves 18 de diciembre del 2025 con el Decreto Ejecutivo 257. La activista ambiental, empresaria y política reemplazará a Danilo Xavier Aliaga.

Con un mensaje en su cuenta de X, González agardeció al presidente Daniel Noboa y a la Canciller Gabriela Sommerfeld por la designación y afirmó que es un honor desempeñar ese cargo.

"Asumo este reto con el compromiso de afianzar nuestros vínculos, trabajar por nuestros ciudadanos y fortalecer la lucha internacional contra la corrupción y el crimen organizado". Andrea González Nader

González Nader empezó su carrera política en 2018 con su postulación para ocupar la viceprefectura del Guayas, pero no obtuvo buenos resultados. Luego, en 2021 buscó un escaño en la Asamblea y tampoco resultó electa.

Dos años después, en 2023, su nombre tomó relevancia cuando oficializó su candidatura junto a Fernando Villavicencio para llegar a Carondelet con el apoyo del movimiento Construye.

Andrea González buscaba la Vicepresidencia, pero en medio de la campaña electoral Villavicencio fue asesinado. Se exploró la posibilidad que ella asumiera la candidatura presidencial, pero se optó por designar al periodista Christian Zurita.

Un año después, en junio de 2024, anunció su candidatura presidencial con el respaldo del Partido Sociedad Patriótica. Tras las votaciones obtuvo el cuarto lugar, superada por Leonidas Iza, de Pachakutik; Luisa González, de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, de ADN.