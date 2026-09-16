Daniel Noboa viajará del 18 al 23 de septiembre a EE.UU. para asistir a la Asamblea de la ONU

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, viajará a Estados Unidos en septiembre de 2026

El presidente Daniel Noboa tiene previsto realizar un viaje oficial a Estados Unidos del 18 al 23 de septiembre de 2026. Así consta en el Decreto Ejecutivo 499.

El Mandatario irá a Nueva York para participar del octogésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Según el Ejecutivo, ese espacio es "estratégico para posicionar las prioridades del Estado ante la comunidad internacional, especialmente en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional".

La Asamblea General de la ONU reúne cada año a líderes y representantes de los Estados miembros para abordar temas de interés internacional y presentar las principales posiciones de sus gobiernos.

Según el Decreto, firmado el martes 15 de septiembre, el Presidente irá acompañado de ministros y secretarios que puedan dar atención a los objetivos de la agenda presidencial.

El viaje se producirá después de la agenda internacional del Gobierno ecuatoriano. Noboa visitó China el pasado 16 de agosto.