Lula reelecto presidente de Brasil con más del 75% de urnas escrutadas

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo, 25 de octubre del 2026, para un inédito cuarto mandato, al derrotar a su rival conservador Flávio Bolsonaro en el mayor país de América Latina.

Con el triunfo, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El líder de la izquierda desafió todos los pronósticos, tras perder en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Se impuso con el 51,7% de los votos frente a 48,2% para el senador Flávio Bolsonaro.

Ninguna de las principales encuestas previó su triunfo en el balotaje.

En la plaza Cinelandia, en el centro de Rio, los simpatizantes de Lula lloraban.

"Estoy muy emocionada, es una victoria histórica para el presidente Lula. El pueblo se movilizó, se unió y estamos aquí hoy", dijo a la AFP la abogada Mariana Andrade, de 33 años.

Lula reacciona a los resultados

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reaccionó a los resultados preliminares de la reñida segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada en Sao Paulo el domingo 25 de octubre.

Lula luchó por un cuarto mandato no consecutivo contra el senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda que sigue muy reñida.

El candidato del Partido de los Trabajadores ha basado su campaña en el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, la mejora del nivel de vida y la ampliación de los programas sociales.

Bolsonaro se impuso por un estrecho margen en la primera vuelta del 4 de octubre, obteniendo el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% de Lula.

Las encuestas de opinión previas a la segunda vuelta apuntaban a un final de infarto, con un sondeo reciente de PoderData que situaba a Bolsonaro en el 51% de las intenciones de voto válidas y a Lula en el 49%, dentro del margen de error de la encuesta.