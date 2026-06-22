Daniel Noboa felicitó a Abelardo de la Espriella tras las elecciones presidenciales de Colombia

El presidente Daniel Noboa se pronunció sobre la victoria de Abelardo De La Espriella en las elecciones en Colombia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, felicitó a Abelardo de la Espriella tras su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales la noche del domingo 21 de junio de 2026, Noboa destacó el resultado de los comicios y expresó su respaldo a la visión política del mandatario electo.

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria”, escribió el jefe de Estado ecuatoriano.

En el mismo pronunciamiento, Noboa señaló que comparte con el nuevo gobernante colombiano la necesidad de impulsar políticas enfocadas en la seguridad y el combate al crimen organizado.

“Compartimos la convicción de que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió el mandatario.

Preconteo da la victoria a De la Espriella

La reacción del presidente ecuatoriano se produjo poco después de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial en Colombia, proceso electoral que definió al sucesor del actual mandatario colombiano.

Con el triunfo de De la Espriella, se abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia.