Los hospitales africanos podrían quedarse sin anestesia para niños en 2027

Los hospitales africanos corren el riesgo de quedarse sin el principal anestésico usado en cirugías pediátricas, cuyas existencias podrían agotarse en 2027

Los hospitales africanos corren el riesgo de quedarse sin el principal anestésico usado en cirugías pediátricas, cuyas existencias podrían agotarse en 2027, advirtió una organización benéfica.

En África subsahariana, el halotano continúa siendo el anestésico más empleado en cirugías infantiles, sobre todo porque su coste es entre siete y diez veces inferior al del sevoflurano, el fármaco que lo ha reemplazado en la mayor parte del mundo.

El último fabricante de halotano cerró en India en 2023 y las reservas se están agotando rápidamente en toda África.

"No sabemos exactamente cuándo, pero podríamos quedarnos sin halotano para finales de 2027", afirmó la doctora Elizabeth Igaga, anestesióloga en Uganda.

Igaga está a cargo de la seguridad de programas en Smile Train, una ONG que realiza más de 100.000 cirugías al año para corregir labio leporino y paladar hendido, el 90% de ellas en niños.

"La situación con el halotano es un problema importante para nosotros. Estamos comprometidos a garantizar que los niños tengan una cirugía segura", afirmó la doctora.

Algunos hospitales de alto nivel ya han pasado al sevoflurano, pero representan solo una pequeña fracción de los centros de salud en África subsahariana.

Este cambio ha dejado al descubierto años de falta de inversión en los sistemas del continente, y muchos centros han descubierto que deben sustituir sus máquinas, cada una con un costo de decenas de miles de dólares.