Daniel Noboa: '9 de cada 10 homicidios son personas que tienen antecedentes penales'

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habló sobre temas de seguridad, economía y la coyuntura nacional, este jueves 5 de marzo de 2026, durante una entrevista radial.

Según el Mandatario, hay una “reducción significativa” de las muertes violentas. “Solo en Guayaquil en el último mes se han reducido las muertes violentas en 45%. Han bajado significativamente. El Estado ha entrado con todo a Guayaquil, Durán y Samborondón”

Además, dijo que “9 de cada 10 homicidios, en lo que va del año, son personas que tienen antecedentes penales”

Noboa también dijo que de 23:00 a 05:00 se perpetran casi el 40% de los homicidios, "la mayoría de los asesinatos no son en la tarde".

“Estamos combatiendo principalmente la extorsión rural a agricultores principalmente en Los Ríos y Manabí. Y también en la zona de Guayas. La extorsión ha bajado más de un 25% en el último mes”, añadió el Jefe de Estado.

Mira la entrevista completa aquí:

Crisis diplomática con Cuba

El Gobierno de Ecuador expulsó este a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país andino, incluido a su embajador, Basilio Gutiérrez, y también procedió a retirar a su embajador en La Habana, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla.

Noboa también se refirió a un video quue circuló sobre funcionarios de la Embajada de Cuba quemando documentos en la terraza de la sede diplomática. “Yo no sabía que parte de la dieta cubana era cocinar papeles”.

"Todo papel diplomático puede salir en valija diplomática. El Estado no lo puede tocar, si fuesen documentos importantes, capaz era otra cosa. No creo que sea nada positivo si andaban quemando toneladas de papeles en la terraza", indicó.