Noboa viajará para la cumbre presidencial de Donald Trump ‘Shield of the Americas’
A través de Decreto Ejecutivo 319, el presidente Daniel Noboa oficializó su viaje a Estados Unidos para la cumbre presidencial.
Daniel Noboa participará en la cumbre presidencial convocada por Donald Trump.
Actualizada:
05 mar 2026 - 07:19
Daniel Noboa viajará a Estados Unidos entre el 6 y 8 de marzo de 2026 para asistir a la cumbre presidencial 'Shield of the Americans', convocada por el presidente estadounidense Donald Trump.
A través del Decreto Ejecutivo 319, firmado el 4 de marzo, Noboa confirmó su viaje oficial internacional.
Según el documento, el Mandatario ecuatoriano fue invitado a participar en la cumbre internacional organizada por el Presidente estadounidense y que se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami.
En la cumbre participarán los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Para la comitiva ecuatoriana fueron considerados los "ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuden al desarrollo de las actividades previstas".
Aunque no se detalló quienes o de que entidades serán los acompañantes del Primer Mandatario, el Decreto indica que serán notificados por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República.
A continuación el Decreto 319:
