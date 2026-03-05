Noboa viajará para la cumbre presidencial de Donald Trump ‘Shield of the Americas’

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos entre el 6 y 8 de marzo de 2026 para asistir a la cumbre presidencial 'Shield of the Americans', convocada por el presidente estadounidense Donald Trump.

A través del Decreto Ejecutivo 319, firmado el 4 de marzo, Noboa confirmó su viaje oficial internacional.

Según el documento, el Mandatario ecuatoriano fue invitado a participar en la cumbre internacional organizada por el Presidente estadounidense y que se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami.

En la cumbre participarán los representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Para la comitiva ecuatoriana fueron considerados los "ministerios, secretarías o entidades del Estado que, en virtud de sus competencias y en atención a los fines de la agenda presidencial, coadyuden al desarrollo de las actividades previstas".

Aunque no se detalló quienes o de que entidades serán los acompañantes del Primer Mandatario, el Decreto indica que serán notificados por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República.

A continuación el Decreto 319: