Daniel Noboa anuncia viaje a Estados Unidos del 2 al 6 de abril

Presidencia de la República del Ecuador

El Presidente, Daniel Noboa, anunció con el Decreto 349 que emprende un nuevo viaje a Estados Unidos desde el 2 al 6 de abril del 2026.

En el Decreto declara en comisión de servicios a la comitiva de seguridad que lo acompañara en este nuevo viaje internacional calificado de "carácter personal".

Esta comitiva será autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública.

Se indicó que los gastos económicos que genere este desplazamiento de la comitiva se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución.

Se dispuso comunicar a la Asamblea Nacional el nuevo traslado del Presidente.