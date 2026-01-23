Daniel Noboa anuncia nuevo viaje internacional del 27 al 29 de enero

El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 290 donde anuncia una nueva gira internacional hacia Panamá entre el 27 y 29 de enero del 2026.

El Presidente junto a una comitiva de secretarios y ministros de Estados asistirán al Foro Económico de la CAF que será del 28 al 29 de enero, en la Ciudad de Panamá.

Noboa suma así su tercer viaje internacional en lo que va del 2026, el primero fue de "carácter personal" del 1 al 18 de enero. A día seguido emprendió un viaje oficial hasta la ciudad de Davos en Suiza, para participar del Foro Económico Mundial.

Esta gira incluyó un viaje hasta Bélgica, desde el 23 al 24 de enero, donde mantuvo encuentros con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el Rey Felipe de Bélgica y el primer ministro de ese país, Bart De Wever.

En estos encuentros de alto nivel Noboa abordó temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral.

Además, se insistió con el tema de la exención de la visa Schengen para ciudadanos ecuatorianos.