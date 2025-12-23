El presidente Daniel Noboa anuncia un nuevo viaje a Estados Unidos después de Navidad

El presidente de la República, Daniel Noboa, se trasladará a Estados Unidos el viernes 26 y sábado 27 de diciembre de 2025. El primer mandatario declaró en comisión de servicios a la delegación que lo acompañará, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 264, suscrito este martes 23 de diciembre de 2025 en Quito.

El decreto también establece que el traslado de Noboa se realizará para atender "asuntos de índole personal". El documento aclara que no se generarán gastos con cargo al presupuesto público en favor del jefe de Estado durante los días del desplazamiento de la delegación.

El segundo artículo del decreto, en cambio, también explica que los gastos que genere el desplazamiento del integrante de seguridad deberán ser cubiertos por el presupuesto de la institución a la que pertenece. Con ello, el Ejecutivo intenta blindar el viaje frente a cuestionamientos por financiamiento estatal.

En otra parte del decreto también se cita la Constitución para sustentar el procedimiento. Se recuerda que el artículo 144 obliga al presidente a notificar su salida del país a la Asamblea Nacional, indicando periodo y razones de la ausencia.

En la disposición general única se ordena cumplir con esa notificación de manera formal. El texto señala que se comunicará el viaje conforme a lo establecido en la norma constitucional, cerrando cualquier vacío legal sobre la ausencia temporal del mandatario.

El documento fue suscrito en el Palacio Nacional, en Quito. Desde ese momento, el decreto entra en vigencia, sin necesidad de esperar su publicación en el Registro Oficial, según se especifica en el cierre del texto.

La respuesta a los cuestionamientos de los viajes

Los viajes que ha tenido el presidente Noboa han sido cuestionados desde la oposición política. Al respecto, la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, se pronunció sobre este tema en una entrevista radial.

La funcionaria dijo que hay ministros de Estados trabajando y defendió los viajes del presidente Noboa. "El presidente está saliendo del país para poder traer inversión extranjera, para poder tener está política exterior que el Presidente lo ha anunciado", dijo.

La funcionaria insistió que con los viajes de Noboa se está logrando alianzas para mejorar el tema de seguridad en "temas logísticos, de equipamiento para la Policía y las Fuerzas Armadas y además también en el ámbito de inversión", concluyó.