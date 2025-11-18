Daniel Noboa anuncia cambios en su Gabinete; Vicepresidenta asume funciones de Salud

Daniel Noboa anunció cambios en su Gabinete este martes 18 de noviembre del 2025.

Dos días después del triunfo del 'No' en la consulta popular y referéndum, el presidente Daniel Noboa anunció cambios en su Gabinete, este martes 18 de noviembre del 2025.

El Mandatario realizó cambios en seis ministerios y una secretaría. Uno de los principales cambios es que delegó las funciones del Ministerio de Salud a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto.

"Con el objetivo de fortalecer la gestión pública, el Primer Mandatario ha dispuesto una serie de ajustes en el gabinete", indicó la Presidencia de Ecuador, a través de redes sociales.

Los cambios en el Gabinete de Noboa son:

Zaida Rovira dejó el Ministerio de Gobierno y lo asume Álvaro Rosero.

y lo asume Harold Burbano salió del Ministerio de Desarrollo Humano y sus funciones son asumidas por Zaida Rovira .

y sus funciones son asumidas por . Ivonne Núñez ya no es ministra de Trabajo y ese cargo lo asume Harold Burbano .

y ese cargo lo asume . Jimmy Martin salió del Ministerio de Salud y sus funciones fueron delegadas a la vicepresidenta María José Pinto .

y sus funciones fueron delegadas a la . Danilo Palacios dejó de ser titular en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ese cargo pasa a Juan Carlos Vega .

y Ganadería. Ese cargo pasa a . Alegría Crespo ya no es la ministra de Educación , Deporte y Cultura. En ese puento fue designada Gilda Alcívar .

, Deporte y Cultura. En ese puento fue designada . Jorge Carrillo deja de ser titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Ese cargo lo asumió Carolina Lozano.

Los cambios que se designen en los viceministerios de cada entidad serán informados por cada Cartera de Estado. "Se reitera que estos nombramientos buscan fortalecer la gestión del Gobierno Nacional para atender las necesidades del país", dijo la Presidencia.

Carolina Jaramillo deja de ser portavoz del Gobierno

Daniel Noboa también informó que Carolina Jaramillo deja el cargo de portavoz del Gobierno, este martes 18 de noviembre. Aún no anuncia quién será la nueva vocera.

"Agradezco la labor desempeñada, su profesionalismo y el compromiso demostrado durante el tiempo que ejerció estas funciones", dijo Noboa, en un comunicado. Jaramillo asumió como vocera en junio del 2025.

"La democracia es un ejercicio constante de libertad, que se ejerce desde todos los espacios. Dejo el cargo de Portavoz, pero me llevo conmigo el compromiso de construir un Nuevo Ecuador", escribió Jaramillo en sus redes sociales.

Dentro de las bajas del Gobierno, este martes 18 de noviembre también se conoció sobre la renuncia del gobernador del Guayas, Humberto Plaza.