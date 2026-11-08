Daniel Noboa solicita licencia a la Asamblea para ausentarse de su cargo por campaña electoral

El presidente Daniel Noboa solicitó formalmente ausentarse de sus funciones del 12 al 26 de noviembre.

Tras la recepción del documento, la Asamblea Nacional convocó formalmente a la Sesión N.° 139 del Pleno para el martes 10 de noviembre de 2026 a las 10:00.

En el orden del día consta como segundo punto el conocimiento y resolución del oficio referente a la licencia solicitada por el presidente de la República, Daniel Noboa.

En la misma sesión, los legisladores también tramitarán el informe sobre el Tratado de Extradición entre Ecuador y Costa Rica, además de un oficio remitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Marco legal y campaña electoral

El jefe de Estado amparó su pedido en lo dispuesto en el inciso primero del artículo 146 de la Constitución de la República y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El requerimiento se realiza en concordancia con el calendario electoral fijado por el CNE mediante Resolución N.° PLE-CNE-1-31-7-2026, que desarrollaron las elecciones seccionales y de vocales del Cpccs para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Participación en actividades políticas.

De acuerdo con el documento oficial, el permiso solicitado le permitirá al presidente participar en actividades de apoyo a candidatos afines a su organización durante el período de campaña.

Noboa precisó en su misiva que su accionar observará de forma estricta las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables en la materia.