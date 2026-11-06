Noboa asegura que el primer cargamento de medicinas de la India llegará este noviembre

El presidente Daniel Noboa participó, este viernes 6 de noviembre de 2026, en una entrevista radial, en la que abordó diferentes temas de interés nacional.

Durante el espacio, el Mandatario se refirió a las medidas y estrategias que ejecuta el Gobierno frente al fenómeno de El Niño, así como a la situación económica y energética del país.

Mire la entrevista aquí:

Fenómeno El Niño

El presidente Daniel Noboa advirtió que el período más complicado del fenómeno de El Niño en Ecuador se presentará entre diciembre de 2026 y finales de febrero de 2027, pese a que las lluvias comenzaron a intensificarse desde septiembre.

Según Noboa, el impacto económico por el fenómeno de El Niño podría ser de entre 2 000 y 3 000 millones de dólares.

El Mandatario señaló que el Gobierno lanzó medidas para reducir el impacto económico de la emergencia, especialmente entre los sectores productivos.

Una de las acciones anunciadas es un alivio financiero por 90 días, dirigido a las personas que podrían enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias en instituciones públicas debido a las afectaciones provocadas por las lluvias.

Noboa explicó que este período de 90 días está pensado para cubrir los meses considerados más problemáticos por este evento climático. Además que el alivio financiero podría extenderse, indicó el Mandatario.

El Presidente también expuso la intensidad de las precipitaciones registradas durante los primeros días de noviembre. Según indicó, en lo que va del mes, la región Costa ha recibido lluvias equivalentes al 400% de lo que normalmente precipita durante todo noviembre. Es decir, "en menos de 72 horas llovió cuatro veces lo que llueve normalmente en noviembre".

En relación con las inundaciones, el Mandatario responsabilizó a algunos Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por la falta de obras y preparación frente a las precipitaciones.

"Hubo negligencia por parte de algunos GADs. Guayaquil ha invertido la cuarta parte de lo que debía invertir en alcantarillado, por eso se inunda", dijo Noboa.

"Hay GADs en donde no solo falta un plan de contingencia sino que se han incumplido los planes de inversión", añadió.

¡El Niño no da tregua! 🌧️🌊 En Guayaquil, las familias se ven obligadas a construir muros de contención en las puertas de sus casas para evitar perderlo todo por las inundaciones. Mira el reporte completo aquí: https://t.co/lHrSi3vwfJ #ElNiñoAlDíaEC #TeleamazonasNoticias #TAnoticias — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 5, 2026

Medicinas de la India

El presidente Noboa anunció que se prevé que este mes de noviembre llegue el primer cargamento de medicinas, que se anunció en mayo que se compraría a la India.

"Hemos pedido a la India que los medicamentos que ya tienen la aprobación de la FDA (la agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos) los envíen de inmediato", dijo el Mandatario.

"Este mes ya podremos tener el primer envío grande de medicina de la India. También estamos trabajando con Costa Rica, Argentina y Paraguay con la misma modalidad para poder tener mejores medicinas, a menor costo y de buena calidad", añadió.

Generación eléctrica

Noboa indicó que, el 5 de noviembre, “la oferta de energía eléctrica estuvo entre 5 400 y 5 500 megavatios. Mientras que la demanda, en la hora pico (19:30), llegó a 5 200 MW y nos sobró 200 MW, sin comprar energía a Colombia”.

“No hay deficiencia energética porque hubo inversión en las termoeléctricas, se terminó Toachi- Pilatón, se hizo mantenimiento en Mina San Francisco, en Coca Codo Sinclair, en Paute, y en la Central Hidroeléctrica Agoyán”, señaló el Primer Mandatario.

Licencia por campaña

El presidente Daniel Noboa anunció que pedirá licencia a la Asamblea Nacional para realizar campaña electoral junto con los candidatos de las elecciones seccionales.

"Sí voy a tener licencia. Mínimo 7 días y máximo 15 días me van a tener en la calle haciendo campaña", dijo Noboa. Las votaciones están previstas para el domingo 29 de noviembre.

Sobre los alcaldes procesados por presuntos delitos, Noboa dijo "grandes narcos están de la mano de alcaldes y prefectos, grandes narco o mineros ilegales están impulsando candidaturas, grandes narcos están lavando dinero en los GADs".