Ecuador destinará USD 1 471 millones al pago de bonos y pensiones sociales en 2027

La Comisión de Desarrollo Económico analizó la proforma presupuestaria de 2027.

Ecuador prevé destinar USD 1 470,89 millones al pago de bonos, pensiones y transferencias monetarias durante 2027, según la proforma del Presupuesto General del Estado presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.

Los recursos están contemplados en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) y financiarán programas dirigidos a familias en situación de pobreza, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables.

La mayor asignación corresponde al Bono de Desarrollo Humano (BDH) y su componente variable, con USD 670,81 millones, seguido de la pensión Mis Mejores Años, que contará con USD 363,30 millones.

La proforma también contempla recursos para los bonos de contingencia destinados a personas afectadas por emergencias y para las compensaciones económicas a determinados transportistas.

En total, el MTDH tiene previstos USD 1 704,02 millones para bonos y convenios con organizaciones que prestan servicios sociales. Este monto incluye recursos para atención a personas con discapacidad, adultos mayores, habitantes de calle, prevención del trabajo infantil y otros programas.

Presupuesto para bonos y transferencias se reduce

La proforma presupuestaria de 2027 contempla USD 168,03 millones menos para bonos, pensiones y transferencias monetarias, en comparación con la asignación inicial de 2026.

Según los documentos presupuestarios, estos recursos pasarán de USD 1 638,92 millones en 2026 a USD 1 470,89 millones en 2027. Esto representa una disminución del 10,3 %.

Sin embargo, la reducción no afecta de la misma manera a todos los programas. Una de las principales diferencias corresponde a las compensaciones a transportistas por el precio de los combustibles, cuya asignación disminuye de USD 196,70 millones a USD 30,80 millones.

Entre los beneficios sociales, el Bono de Desarrollo Humano y su componente variable registran una reducción de USD 30,02 millones, al pasar de USD 700,83 millones en 2026 a USD 670,81 millones en 2027.

También disminuyen los recursos para la Pensión Toda una Vida, de USD 106,61 millones a USD 89,16 millones.

En contraste, el Bono de los 1 000 Días aumenta su presupuesto de USD 107,34 millones a USD 142,60 millones, mientras que el Bono Joaquín Gallegos Lara pasa de USD 127,60 millones a USD 144,48 millones.

¿Cuánto dinero se destinará a cada bono en Ecuador?

El documento presupuestario presenta las asignaciones para ocho grupos de bonos, pensiones y transferencias monetarias, detalladas así:

Bono de Desarrollo Humano: USD 670,81 millones

USD 670,81 millones Pensión Mis Mejores Años: USD 363,30 millones

USD 363,30 millones Bono Joaquín Gallegos Lara: USD 144,48 millones

USD 144,48 millones Bono de los 1 000 Días: USD 142,60 millones

USD 142,60 millones Pensión Toda una Vida: USD 89,16 millones

USD 89,16 millones Compensación a transportistas: USD 30,80 millones

USD 30,80 millones Bonos de contingencia y migrantes retornados: USD 28,60 millones

USD 28,60 millones Bono para huérfanos por femicidio: USD 1,14 millones

Bono de Desarrollo Humano recibe el monto más alto

El Bono de Desarrollo Humano y su componente variable recibirán la mayor parte del presupuesto destinado a transferencias monetarias.

Para 2027 se asignaron USD 670,81 millones, equivalentes al 45,6% del total previsto para bonos, pensiones y otras compensaciones.

El Bono de Desarrollo Humano consiste en una transferencia mensual de USD 55 dirigida a familias en situación de pobreza o extrema pobreza, identificadas mediante el Registro Social.

En cambio, el Bono de Desarrollo Humano con componente variable entrega entre USD 55 y USD 150 mensuales, según la composición del hogar. Está dirigido a familias en extrema pobreza que tienen hijos ecuatorianos menores de 18 años.

Dos pensiones para adultos mayores suman USD 452 millones

Las pensiones Mis Mejores Años y Toda una Vida tendrán una asignación conjunta de USD 452,46 millones.

La primera contará con USD 363,30 millones y consiste en una transferencia mensual de USD 100 para adultos mayores que cumplen los requisitos del programa.

La Pensión Toda una Vida, destinada a personas con discapacidad, recibirá USD 89,16 millones. Este beneficio también consiste en un pago mensual de USD 100.

A estos programas se suma el Bono Joaquín Gallegos Lara, que tendrá un presupuesto de USD 144,48 millones.

Este último entrega USD 240 mensuales para apoyar la atención de personas con discapacidad grave, muy grave o completa y gran dependencia, así como a determinados beneficiarios con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y menores de edad con VIH, conforme a los criterios del programa.

Bonos para embarazadas y niños

El Bono de los 1 000 Días contará con USD 142,60 millones durante 2027.

Esta transferencia está dirigida a mujeres embarazadas y niños menores de dos años pertenecientes a familias en situación de pobreza o extrema pobreza, según el Registro Social.

El beneficio contempla USD 60 mensuales, distribuidos de la siguiente manera:

USD 50 como componente mensual incondicional.

USD 10 como componente sujeto al cumplimiento de condiciones establecidas por el programa.

La asignación busca financiar la continuidad de esta transferencia económica durante el próximo ejercicio fiscal.

Bonos por femicidio, emergencias y migrantes retornados

La proforma también incluye recursos para programas dirigidos a personas que enfrentan situaciones específicas de vulnerabilidad.

El bono para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por femicidio y otras muertes violentas contará con USD 1,14 millones.

Esta transferencia busca contribuir a la cobertura de necesidades básicas de menores de edad que han perdido a sus madres en hechos de violencia.

Por otra parte, el Gobierno prevé USD 28,60 millones para los bonos de contingencia y de apoyo a migrantes ecuatorianos retornados.

Estos recursos están destinados a personas afectadas por desastres naturales, emergencias de origen humano y ciudadanos que regresan del exterior, de acuerdo con los requisitos de cada programa.