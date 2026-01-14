Daniel Noboa viajará a Suiza para participar en el Foro de Davos entre el 19 y 23 de enero

Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet junto a la canciller Gabriela Sommerfeld

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el presidente, Daniel Noboa, viajará a Suiza entre el 19 y 23 de enero del 2026, para participar en el Foro Económico Mundial de Davos.

El viaje del Primer Mandatario, el primero del 2026, coincide con el regreso de sus vacaciones de 18 días.

Sommerfeld dijo que este año, nuevamente Noboa ha sido invitado como expositor y con ello tendrá la oportunidad para exponer la estrategia nacional de política en seguridad, y la visión de desarrollo para invitar a las empresas internacionales a invertir en el Ecuador.

Además, la Canciller reafirmó que el escenario es ideal para continuar fortaleciendo la confianza en el país y así "aterrice" mayor inversión económica en el Ecuador.

El Foro de Davos cada año reúne a Jefes de Estado, líderes empresariales y representantes de organismos multilaterales para proyectar las estrategias económicas que marcarán la agenda anual.

La cita este año será del 19 al 23 de enero y tendrá la presencia récord de Jefes de Estado y delegaciones de alto nivel.

Se espera que este año la agenda mundial esté enfocada en lograr la estabilidad económica, la innovación y la cooperación global para afrontar las crisis, migraciones y conflictos armados que golpean al planeta.

Según confirmó la organización del Foro, este año participarán líderes como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el mandatario argentino, Javier Milei, entre otros líderes mundiales.