Noboa cuestiona la decisión de la CC de prohibir la concesión de servicios eléctricos a privados

El presidente Daniel Noboa cuestionó, este sábado 10 de enero de 2026, la decisión de la Corte Constitucional de prohibir al Estado ecuatoriano concesionar los servicios eléctricos a privados por 'interés público'

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que da de baja el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica.

El artículo permitía al Estado delegar servicios de electricidad al sector privado bajo el argumento de “interés público, colectivo o general. Según la CC, el artículo derogado que condicionada la concesión a una empresa privada era demasiado amplio y no establecía claras excepciones.

Es decir, la Corte Constitucional mermó la posibilidad de que el Estado ecuatoriano pueda concesionar a privados alguna de las etapas de producción de electricidad.

Noboa reaccionó ante la decisión de ese organismo con un extenso mensaje en X. En la publicación, repostea la noticia de Teleamazonas y detalló lo siguiente: “A esto nos enfrentamos todos los días. Esto no es una discusión jurídica aislada. Es cálculo político”.

“Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas. Es poner la ideología y la revancha por encima del bienestar de un país”, añadió el Mandatario.

En el mensaje también mencionó: “Mi deber no es administrar el caos ni gobernar para unos pocos. Mi deber es garantizar energía, trabajo y futuro para millones de ecuatorianos”.

Además, añadió que lo seguirá haciendo “con firmeza, dentro de la ley, pensando en el Ecuador del mañana, no en los intereses del pasado”.