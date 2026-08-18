Daniel Noboa se reúne con Xi Jinping en China

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se encontró con su homólogo chino Xi Jinping, la mañana de este martes 18 de agosto de 2026.

El encuentro bilateral marca el inicio de una visita oficial destinada a fortalecer los lazos diplomáticos y consolidar nuevas oportunidades de cooperación económica entre Ecuador y el gigante asiático.

La Presidencia de Ecuador publicó cuatro fotografías de los mandatarios recibidos en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín.

Más tarde se espera que Noboa mantenga una reunión bilateral con Xi Jinping, en la que se prevé analizar asuntos relacionados con la cooperación y las relaciones económicas entre Ecuador y China.

Como parte de la jornada también está prevista la firma de instrumentos bilaterales, acto que contará con la presencia de ambos presidentes.

Según la Cancillería ecuatoriana, durante su estadía en China, Noboa mantendrá reuniones de alto nivel para fortalecer asuntos relacionados con comercio, inversión, infraestructura, energía, tecnología y desarrollo sostenible.

El mandatario ecuatoriano llegó a Pekín el domingo 16 de agosto de 2026, como parte de una gira oficial que también lo llevará a Vietnam y Singapur.