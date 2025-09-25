Dirigente sindicales del FUT, la FEUE, UNE y Fenocin llamados a la Fiscalía de Pichincha

Los dirigentes de las organizaciones sociales de Pichincha fueron llamados a la Fiscalía de Pichincha por Delincuencia Organizada. Después de liderar las marchas en Quito, los dirigentes deberán presentarse el próximo viernes 3 de octubre.

Están llamados Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y del Frente Popular (E); Edwin Bedoya, Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la CEDOCUT; Nery Padilla, Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEUE; y Wilfrido Espinoza, Presidente de la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (FENOCIN).

Según el comunicado de las organizaciones. "Esta acción demuestra un claro intento de intimidar y frenar la organización social que se levanta frente al paquetazo de (Daniel) Noboa impuesto con autoritarismo y mentiras", se lee en el documento de las organizaciones.

Defendieron su derecho a protestar en las calles de la capital. "Rechazamos esta persecución política que pretende silenciar las voces de quienes, en el marco de la Constitución y de la democracia, hemos ejercido el derecho a la protesta, a la movilización y a la organización".

Finalmente sostiene que "la criminalización de nuestros dirigentes no es más que una estrategia desesperada del Gobierno para sostener medidas antipopulares, represivas y fondomonetaristas que han incrementado el sufrimiento de millones", concluye el documento.