Comicios seccionales: Se abre acreditación de auditores de las organizaciones políticas

El CNE dio plazo hasta el 12 de junio, para que organizaciones políticas acrediten a sus auditores.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 7 de junio de 2026 la convocatoria para la acreditación de auditores de las organizaciones políticas.

Se trata de los supervisores que participarán en las actividades de control previstas para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se celebrarán en noviembre de 2026.

Las organizaciones interesadas deberán presentar:

El formulario de inscripción suscrito por el representante legal y el delegado designado.

La documentación que acredite la experiencia requerida.

Otros requisitos establecidos en la normativa electoral.

La Secretaría del CNE recibirá los documentos hasta el 12 de junio de 2026. También podrán entregarlos en las delegaciones provinciales electorales y las oficinas consulares del Ecuador en el exterior.

Posteriormente, el CNE desarrollará el taller de inducción a los calificados, como parte de las actividades previstas dentro del proceso de auditoría electoral.