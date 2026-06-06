¿Cuántas organizaciones políticas están habilitadas para las elecciones seccionales?

Ecuador volverá a las urnas en noviembre de 2026 para las votaciones seccionales.

La decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de devolver la personería jurídica a Unidad Popular reconfiguró el panorama electoral. Una vez que la resolución quede en firme, serán 15 organizaciones políticas nacionales las habilitadas para participar en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026.

El panorama electoral para las próximas elecciones seccionales en Ecuador volvió a modificarse luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptara la apelación presentada por Unidad Popular y dejara sin efecto la resolución que disponía la cancelación del partido político.

La decisión, difundida el 3 de junio de 2026 por el dirigente Geovanni Atarihuana, implica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantendrá vigente la inscripción de la organización política y podrá participar en los comicios previstos para el próximo 29 de noviembre.

TCE anula decisión de eliminar a Unidad Popular

Con esta resolución, el CNE confirmó a Teleamazonas.com que, una vez que la restitución de Unidad Popular quede en firme, serán 15 las organizaciones políticas nacionales habilitadas para participar en las elecciones seccionales.

En esas votaciones, los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, vocales de juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La restitución de Unidad Popular llega en medio de una serie de decisiones que alteraron el mapa político electoral. Entre ellas se encuentra la sentencia que suspendió a la Revolución Ciudadana (RC), impidiéndole participar en el proceso, así como la cancelación del movimiento Construye, resuelta por el CNE.

De esta manera, únicamente Construye y la Revolución Ciudadana quedarían fuera de la contienda electoral de las seccionales.

¿Pueden participar nuevas organizaciones políticas?

El organismo electoral precisó que ya no existe la posibilidad de que nuevas organizaciones políticas se incorporen a este proceso electoral, debido a que el plazo para el registro de movimientos y partidos concluyó el pasado 31 de mayo, según el calendario electoral.