Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo de cooperación contra la corrupción

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firmaron este martes 3 de febrero del 2026 un acuerdo de cooperación para intercambiar estrategias, herramientas e innovaciones tecnológicas para prevenir y combatir la corrupción, informó la Secretaría de Integridad Pública del Estado.

La firma del memorando de entendimiento se realizó entre la autoridad de Responsabilidad del Estado de los Emiratos Árabes Unidos y el secretario de Integridad Pública ecuatoriano, José Julio Neira, quien es uno de los funcionarios que acompaña al presidente, Daniel Noboa, en su visita a ese país para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Este convenio permitirá a Ecuador "acceder a metodologías, buenas prácticas y soluciones tecnológicas de vanguardia, fortaleciendo su capacidad de anticipar, detectar y gestionar situaciones que afectan la transparencia en la Función Ejecutiva", señaló el Gobierno en un comunicado.

La cooperación se desarrollará mediante programas de capacitación, visitas técnicas, intercambio de experiencias, organización de talleres y eventos conjuntos.

Este acuerdo también dará un impulso al Canal Único de Alertas de Corrupción (CUAC), una herramienta para gestionar alertas de posibles irregularidades, ya que podrá incorporar estándares internacionales y "mecanismos robustos de protección al denunciante, asegurando transparencia y trazabilidad", señaló Neira en su cuenta de la red social X.

El memorando establece, además, principios de confidencialidad, coordinación institucional y protección de la información compartida, así como un marco de cooperación técnica por un período inicial de tres años, con posibilidad de renovación.