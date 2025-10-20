Ecuador felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y le desea éxito en su mandato

El centrista Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, en un discurso el 19 de octubre de 2025.

El Gobierno de Ecuador felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia y le deseó "éxito en el desempeño de su mandato en beneficio del hermano pueblo" boliviano.

"Ecuador reitera su compromiso de seguir trabajando junto a Bolivia para fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad entre nuestros países, en beneficio de la estabilidad y el desarrollo de la región andina y de América Latina", señaló el Ejecutivo por medio de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

El Gobierno ecuatoriano también extendió sus felicitaciones al pueblo boliviano "por la realización exitosa y democrática del proceso electoral" llevado a cabo este domingo.

Además, reconoció y valoró "el compromiso del Estado boliviano y de sus instituciones para garantizar un proceso transparente, participativo y pacífico, que fortalece la democracia y reafirma la voluntad soberana de sus ciudadanos".

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

El economista, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales.