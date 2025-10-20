Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Ecuador felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y le desea éxito en su mandato

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana emitió un pronunciamiento a través de las redes sociales con las felicitaciones.

El centrista Rodrigo Paz Pereira, presidente electo de Bolivia, en un discurso el 19 de octubre de 2025.

EFE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

20 oct 2025 - 10:39

Unirse a Whatsapp

El Gobierno de Ecuador felicitó a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia y le deseó "éxito en el desempeño de su mandato en beneficio del hermano pueblo" boliviano.

"Ecuador reitera su compromiso de seguir trabajando junto a Bolivia para fortalecer los lazos de cooperación, integración y amistad entre nuestros países, en beneficio de la estabilidad y el desarrollo de la región andina y de América Latina", señaló el Ejecutivo por medio de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

El Gobierno ecuatoriano también extendió sus felicitaciones al pueblo boliviano "por la realización exitosa y democrática del proceso electoral" llevado a cabo este domingo.

Además, reconoció y valoró "el compromiso del Estado boliviano y de sus instituciones para garantizar un proceso transparente, participativo y pacífico, que fortalece la democracia y reafirma la voluntad soberana de sus ciudadanos".

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

El economista, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales. 

