Designan a Juan Carlos Román como nuevo viceministro de Trabajo y Empleo

Juan Francisco Román ha desempeñado varios cargos en el gobierno de Daniel Noboa.

Tras la fusión en varios ministerios de Estado, entre ellos el de Trabajo, Juan Francisco Román es designado al ahora viceministerio.

El mismo Román lo confirmó en sus redes sociales, al señalar que la ahora ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Cynthia Gellibert, lo designó.

Otros cargos públicos

Abogado de profesión, Román ha desempeñado varios cargos en el sector público.

En junio de 2025, asumió funciones como Subsecretario general de Gestión Gubernamental.

Pero tiene a su haber un recorrido por el Servicio Ecuatoriano De Capacitación Profesional (Secap) en 2024, y por la Asamblea Nacional, en 2019.

Ahora asume como viceministro de Trabajo y Empleo.