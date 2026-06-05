Designan a Juan Carlos Román como nuevo viceministro de Trabajo y Empleo
El mismo funcionario hizo público el anuncio en sus redes sociales y agradeció el nombramiento a Cynthia Gellibert.
Juan Francisco Román ha desempeñado varios cargos en el gobierno de Daniel Noboa.
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Actualizado:
05 jun 2026 - 19:46
Tras la fusión en varios ministerios de Estado, entre ellos el de Trabajo, Juan Francisco Román es designado al ahora viceministerio.
El mismo Román lo confirmó en sus redes sociales, al señalar que la ahora ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Cynthia Gellibert, lo designó.
Otros cargos públicos
Abogado de profesión, Román ha desempeñado varios cargos en el sector público.
En junio de 2025, asumió funciones como Subsecretario general de Gestión Gubernamental.
Pero tiene a su haber un recorrido por el Servicio Ecuatoriano De Capacitación Profesional (Secap) en 2024, y por la Asamblea Nacional, en 2019.
Ahora asume como viceministro de Trabajo y Empleo.
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