Ecuador y Países Bajos refuerzan la cooperación en seguridad, comercio y conectividad aérea
Autoridades de ambos países presidieron la V Reunión de Consultas Políticas este jueves 26 de noviembre de 2026 para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y ampliar oportunidades.
El canciller subrogante de Ecuador, Alejandro Dávalos, y la directora para el Hemisferio Occidental de Países Bajos, Marjan Kamstra, encabezaron la V Reunión de Consultas Políticas este jueves 26 de noviembre de 2026.
Cancillería
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Actualizado:
26 nov 2026 - 18:09
Ecuador y Países Bajos acordaron ampliar sus mecanismos de cooperación bilateral tras celebrar la V Reunión de Consultas Políticas, un encuentro diplomático centrado en seguridad, comercio, inversiones y movilidad humana.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la sesión estuvo presidida por el canciller subrogante de Ecuador, Alejandro Dávalos, y la directora para el Hemisferio Occidental de Países Bajos, Marjan Kamstra.
Ejes prioritarios de la agenda bilateral
Durante la reunión, ambas delegaciones revisaron los temas prioritarios de la relación entre Quito y Ámsterdam, con énfasis en la coordinación frente a los desafíos regionales y globales.
Entre los principales compromisos alcanzados constantes:
- Seguridad: Fortalecer la cooperación y el intercambio de esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
- Economía: Ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre ambos mercados.
- Conectividad y desarrollo: Impulsar iniciativas conjuntas en conectividad aérea, formación especializada y programas de desarrollo.
Las delegaciones coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo político fluido que permita ejecutar proyectos orientados al bienestar y progreso de ambas poblaciones.
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