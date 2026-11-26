El canciller subrogante de Ecuador, Alejandro Dávalos, y la directora para el Hemisferio Occidental de Países Bajos, Marjan Kamstra, encabezaron la V Reunión de Consultas Políticas este jueves 26 de noviembre de 2026.

Ecuador y Países Bajos acordaron ampliar sus mecanismos de cooperación bilateral tras celebrar la V Reunión de Consultas Políticas, un encuentro diplomático centrado en seguridad, comercio, inversiones y movilidad humana.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la sesión estuvo presidida por el canciller subrogante de Ecuador, Alejandro Dávalos, y la directora para el Hemisferio Occidental de Países Bajos, Marjan Kamstra.

Delegaciones diplomáticas de Ecuador y Países Bajos mantuvieron la V Reunión de Consultas Políticas para fortalecer la cooperación en seguridad, comercio e inversiones este 26 de noviembre de 2026. Cancillería

Ejes prioritarios de la agenda bilateral

Durante la reunión, ambas delegaciones revisaron los temas prioritarios de la relación entre Quito y Ámsterdam, con énfasis en la coordinación frente a los desafíos regionales y globales.

Entre los principales compromisos alcanzados constantes:

Seguridad: Fortalecer la cooperación y el intercambio de esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Fortalecer la cooperación y el intercambio de esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Economía: Ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre ambos mercados.

Conectividad y desarrollo: Impulsar iniciativas conjuntas en conectividad aérea, formación especializada y programas de desarrollo.

Las delegaciones coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo político fluido que permita ejecutar proyectos orientados al bienestar y progreso de ambas poblaciones.