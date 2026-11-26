Empresarios ecuatorianos durante una reunión de negocios para ampliar la oferta exportable hacia Perú.

Cinco empresas ecuatorianas de los sectores de materiales de construcción y metalmecánica buscan ampliar su presencia en el mercado peruano mediante una misión comercial que se desarrolla el 25 y 26 de noviembre de 2026 en Lima.

Electrocables, Cedal Ecuador, Edesa, Kubiec y Artepiso mantienen reuniones con potenciales compradores, importadores, distribuidores y compañías constructoras interesadas en incorporar nuevos proveedores a sus operaciones.

La iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través del Viceministerio de Comercio Exterior e Inversiones y la Oficina Comercial del Ecuador en Perú.

Al menos 30 reuniones de negocios en Perú

Cada una de las cinco empresas ecuatorianas cuenta con una agenda de al menos seis reuniones presenciales, lo que supone un mínimo de 30 encuentros comerciales durante las dos jornadas.

La oferta exportable incluye materiales de construcción, productos metalmecánicos, soluciones industriales y acabados.

Los encuentros buscan identificar oportunidades de negocio, conocer las necesidades del mercado peruano y establecer contactos con empresas que puedan incorporar productos ecuatorianos a sus proyectos y redes de distribución.

Ecuador busca diversificar sus exportaciones industriales

La incursión en nuevos mercados representa una alternativa para que las empresas manufactureras ecuatorianas diversifiquen sus fuentes de ingresos y reduzcan su dependencia de la demanda interna.

En el caso de los materiales de construcción y la metalmecánica, la expansión internacional también implica competir en precios, calidad, capacidad de producción y tiempos de entrega.

El establecimiento de acuerdos comerciales podría abrir oportunidades para ampliar los volúmenes de producción y fortalecer las cadenas de proveedores nacionales.