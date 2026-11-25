Las compras de medicinas a India servirá para abastecer a los hospitales a escala nacional.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles 25 de noviembre del 2026 la llegada de más de nueve millones de medicinas desde India.

En su cuenta de Facebook el Primer Mandatario publicó un video en el que mostró la llegada del cargamento de medicinas.

Noboa había anunciado el pasado 6 de noviembre que el primer cargamento de medicinas desde India llegarían este mes.

"Este mes ya podremos tener el primer envío grande de medicina de la India. También estamos trabajando con Costa Rica, Argentina y Paraguay con la misma modalidad para poder tener mejores medicinas, a menor costo y de buena calidad", dijo en esa ocasión Noboa.

Este primer cargamento se distribuirá a escala nacional a través de la Empresa Pública de Abastecimiento.