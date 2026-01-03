Ecuador restringe ingreso de venezolanos vinculados con el régimen de Nicolás Maduro

Un grupo de venezolanos se concentraron en los exteriores de la Gobernación del Guayas para festejar la captura de Nicolas Maduro. Fotos: César Muñoz/ API

El Gobierno de Ecuador restringió el ingreso al país a todos los ciudadanos venezolanos que tengan relación con el régimen de Nicolás Maduro. La decisión fue comunicada por la Cancillería la noche de este sábado 3 de enero del 2026.

Según la información oficial, las restricciones se aplicarán a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, así como a empresarios y otras personas que mantengan vínculos con el régimen venezolano.

El objetivo es salvaguardar la seguridad nacional y prevenir posibles riesgos asociados a estas personas, indicó la Cancillería en un comunicado de prensa.

Las autoridades ecuatorianas precisaron que la medida no está dirigida contra la población venezolana en general, sino que se enfoca en actores específicos vinculados al aparato estatal de ese país.

En ese marco, se recalcó que Ecuador mantiene su compromiso con los principios del derecho internacional y con la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

El pronunciamiento también señala que el Estado no permitirá el uso abusivo o indebido de las figuras de asilo y refugio. Estas, recordó la Cancillería, se rigen por normas y procedimientos claramente establecidos tanto en la legislación nacional como en los instrumentos internacionales suscritos por el país.