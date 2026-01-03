Venezolanos se concentraron en Quito para celebrar la caída de Nicolás Maduro

Festejos de Venezolanos residentes en Ecuador, en la Cruz del Papa, luego del ataque y captura de los EEUU a Nicolás Maduro.

Un grupo de venezolanos de distintas edades se concentró en Quito la mañana de este sábado 3 de enero del 2025, para celebrar la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos.

Llegaron hasta la Cruz del Papa, en el parque La Carolina, con pancartas, pitos e incluso cobijados con la bandera de su país. Hubo emoción, lágrimas y gritos de libertad de quienes esperan que esta captura les permita volver a su país.

Con un megáfono escucharon atentos las declaraciones de Donald Trump tras la detención de Maduro. La algarabía se incrementó el momento en que se viralizó en redes sociales la fotografía del presidente Venezolano, detenido en un avión que lo sacaría fuera de Estados Unidos.

Uno de los pedidos fundamentales de los venezolanos residentes en Ecuador es la liberación de presos políticos en ese país. Luis Magallanes, uno de los asistentes, indicó que esperan que en las próximas horas tome posesión de Venezuela, Edmundo Machado, quién es considerado el presidente electo.

Magallanes precisó que ya han mantenido reuniones con autoridades de la provincia fronteriza de Carchi, con la idea de crear un corredor humanitario para que decenas de venezolanos puedan volver a su país en los próximos días.

Magallanes también agradeció al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por respaldar la decisión de Estados Unidos y por ofrecer su ayuda para recuperar a Venezuela. También agradecieron a la comunidad ecuatoriana por haber acogido a las personas que tuvieron que salir de ese país.

Otros asistentes también confían en que una vez que Edmundo González asuma el poder en Venezuela se restablezcas las relaciones diplomáticas con Ecuador, que llevan rotas desde abril del 2024.