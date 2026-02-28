Embajada de Ecuador en Emiratos emite recomendaciones ante escalada regional

La Embajada del Ecuador en los Emiratos Árabes Unidos emitió un comunicado oficial este 28 de febrero de 2026 desde Abu Dhabi, en el que informa que se mantiene monitoreando la situación regional ante los recientes acontecimientos en Medio Oriente.

En el pronunciamiento, la sede diplomática señala que también realiza seguimiento a la situación de la comunidad ecuatoriana residente en los Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con su Sección Consular.

La Embajada recomienda a los compatriotas informarse únicamente por fuentes oficiales, actuar con prudencia y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Además, exhorta a no difundir información no verificada.

Entre las medidas preventivas sugeridas constan evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y contar con provisión de suministros esenciales. También se habilitaron canales de contacto consular para asistencia.