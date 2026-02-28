Incendio cerca del hotel Fairmont The Palm genera alerta en Dubái

Un incendio se registró este sábado 28 de febrero del 2026 en las inmediaciones del exclusivo hotel Fairmont The Palm, ubicado en Dubái, en un contexto de alta tensión en los Emiratos Árabes Unidos, tras el inicio de una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron focos del incendio activos en zonas cercanas al complejo hotelero, aunque sin afectar directamente la estructura principal. Los videos se viralizaron rápidamente y generaron preocupación entre residentes y turistas.

Según la cadena estatal iraní IRIB, el área habría sido impactada por misiles lanzados desde territorio iraní. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades locales.

La Oficina de Medios del Gobierno de Dubái informó que se trató de un “incidente” ocurrido en un edificio de Palm Jumeirah. Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y lograron controlar el fuego. De acuerdo con el reporte oficial, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

En redes sociales también circularon videos en los que, presuntamente, se observa el impacto de un dron contra parte de un edificio en la zona, seguido de una explosión.

Además, reportes no confirmados señalaron que Irán podría estar apuntando a áreas cercanas al Burj Khalifa el edificio más alto del mundo, mediante el uso de drones kamikaze. Hasta el momento, las autoridades emiratíes no han validado oficialmente esta información.