Ecuarunari impulsará proceso de revocatoria de mandato contra Daniel Noboa

El presidente de la Ecuarunari, Leonidas Iza, durante una sesión en Toacazo, provincia de Cotopaxi, en 2025.

Leonidas Iza, nuevo presidente de la Ecuarunari, anunció este lunes 9 de febrero del 2026 que esa organización política impulsará un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa.

Según Iza, la decisión de impulsar la revocatoria de mandato de Noboa se tomó en el congreso de la Ecuarunari, que se celebró hace dos semanas, en el que también se escogió a Iza para presidir la organización.

En una entrevista en el espacio radial A Primera Hora, el dirigente indígena y excandidato a la Presidencia de Ecuador, precisó que coordinarán acciones con otras organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) para llevar adelante el proceso.

La Ecuarunari es la filial de la Sierra de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la cual Iza también fue presidente.

Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, anunció en días pasados que desde esa organización se iniciará una revocatoria de mandato en contra del Primer Mandatario.

Según Iza, en la última sesión de la Ecuarunari se decidió comenzar “su propio proceso”, pero “es importante coordinar (con otros grupos) para que no sean iniciativas aisladas, dispersas”.

Agregó que luego de su posesión en la directiva empezarán a trabajar en la parte logística del proceso.

La revocatoria de mandato en Ecuador es un mecanismo de democracia directa y control social, establecido en la Constitución de 2008, que permite a los ciudadanos destituir a autoridades de elección popular antes de que finalice su periodo, cuando se ha perdido la confianza o por incumplimiento de funciones.