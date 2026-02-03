CNE inició pago a miembros de la Juntas Receptoras del Voto en la consulta popular y referéndum

Pueden cobrar quienes formaron parte de las juntas receptoras del voto en la consulta popular y referéndum de 2025.

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto que participaron en la Consulta Popular y Referéndum de 2025 ya pueden cobrar su compensación desde este martes 3 de febrero del 2026, informó el Consejo Nacional Electoral.

Los ecuatorianos acudieron a las urnas el domingo 13 de noviembre del 2025, para pronunciarse sobre cuatro preguntas de consulta popular y y una de referéndum impulsadas por el presidente Daniel Noboa.

Quienes estuvieron ese día como miembros de mesa recibirán una compensación de 20 dólares en efectivo, por parte del CNE.

¿Cómo cobrar? Para acceder al pago se debe presentar la cédula de identidad original en las agencias del Banco del Pacífico o BanEcuador, a escala nacional.

La ciudadanía puede revisar la disponibilidad del pago, a través del portal institucional www.cne.gob.ec. El plazo para cobrar es hasta el 2 de julio del 2026.