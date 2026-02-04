Embajada de Estados Unidos emite alerta de seguridad a sus ciudadanos en Cuba
Cuba enfrenta apagones masivos que afectan hasta el 60% de toda la isla de manera simultánea, y se registra escasez de combustible.
La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Cuba.
Actualizada:
04 feb 2026 - 07:00
La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos residentes en la isla.
La alerta de seguridad fue emitida la noche del martes 4 de febrero de 2026, e incluye una advertencia de "aumento" de protestas "patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense".
Desde la sede diplomática se ha alertado a los ciudadanos estadounidenses por la "cada vez más inestable" red eléctrica nacional de la isla.
Cuba enfrenta apagones desde 2022, la mayor parte de estos masivos, dejando a gran parte de la población sin energía eléctrica.
La Embajada apuntó que los cortes de luz ocasionan problemas en el suministro de agua, iluminación, refrigeración y comunicaciones.
Asimismo, en la isla hay escasez de combustible, lo que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio.
Dentro de la alerta se exhorta a los ciudadanos estadounidenses a tomar las precauciones necesarias con reservas de combustible, agua, alimentos y la carga de los teléfonos móviles.
De acuerdo con la Embajada estadounidense, se han registrado incidentes en los que se ha "denegado la entrada" a sus ciudadanos.
La Embajada enlistó una serie de medidas que deberían tomar sus ciudadanos en medio de la crisis que enfrenta la isla:
- Revise las actualizaciones diarias publicadas por la UNE (Unión Eléctrica) y siga las cuentas de redes sociales de la UNE.
- Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.
- Manténgase en contacto con familiares y amigos.
- Prepárese para cortes de electricidad prolongados: Mantenga los teléfonos móviles y las baterías portátiles cargados. Tenga linternas y pilas de repuesto en un lugar de fácil acceso. Abastezca alimentos no perecederos y agua. Prepárese con métodos alternativos para satisfacer sus necesidades médicas (dispositivos médicos que requieran electricidad, medicamentos que necesiten refrigeración, etc.).
- Inscríbase en http://step.state.gov para recibir actualizaciones de la Embajada.
