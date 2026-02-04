Embajada de Estados Unidos emite alerta de seguridad a sus ciudadanos en Cuba

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Cuba.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de seguridad a sus ciudadanos residentes en la isla.

La alerta de seguridad fue emitida la noche del martes 4 de febrero de 2026, e incluye una advertencia de "aumento" de protestas "patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense".

Desde la sede diplomática se ha alertado a los ciudadanos estadounidenses por la "cada vez más inestable" red eléctrica nacional de la isla.

Cuba enfrenta apagones desde 2022, la mayor parte de estos masivos, dejando a gran parte de la población sin energía eléctrica.

La Embajada apuntó que los cortes de luz ocasionan problemas en el suministro de agua, iluminación, refrigeración y comunicaciones.

Asimismo, en la isla hay escasez de combustible, lo que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio.

Dentro de la alerta se exhorta a los ciudadanos estadounidenses a tomar las precauciones necesarias con reservas de combustible, agua, alimentos y la carga de los teléfonos móviles.

De acuerdo con la Embajada estadounidense, se han registrado incidentes en los que se ha "denegado la entrada" a sus ciudadanos.

La Embajada enlistó una serie de medidas que deberían tomar sus ciudadanos en medio de la crisis que enfrenta la isla: