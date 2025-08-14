¿Existe el fantasma de una niña en el quinto piso de la Asamblea Nacional? Aquí su historia

El asambleísta por Azuay, Adrián Castro, sorprendió con una declaración durante una entrevista con Juan Simón Delgado, al afirmar que en la Asamblea Nacional del Ecuador ocurren fenómenos paranormales.

Según Castro, en el edificio legislativo, ubicado en el centro norte de Quito, existiría la presencia del espíritu de una niña que asegura habita el lugar desde hace varios años. El legislador indicó que intrigado por los testimonios y extraños sucesos decidió investigar a fondo hasta obtener un video que, según él, confirmaría la historia.

El legislador mostró el video donde se ve lo que presumiblemente es el fantasma de una niña cruzando los ventanales de la Asamblea. En las imágenes se observa a la supuesta 'niña fantasma' atravesando ventanales y desplazándose por las oficinas de la Asamblea. "Es increíble", concluyó.

"Cuando pasas la cámara al otro lado se ve que la niña hace el movimiento. El rostro es clarísimo. "De hecho tiene un olorcito, cuando en el quinto piso huelen las señoras dicen que es la niña, a ratos le ven, pero era la primera vez que se manifiesta en una foto", contó.

La historia ocurrió el año pasado, mientras miraban el partido de fútbol entre Ecuador y Jamaica, en el quinto piso de la Asamblea. En ese momento pasó parte del personal de comunicación con una cámara haciendo un corto, también estaban los de limpieza. Luego se dio cuenta de la aglomeración.

Castro decidió acercarse a los funcionarios a preguntar lo que sucedía. Allí le mostraron una captura de pantalla donde se veía a la persona de limpieza y detrás el rostro de una niña.